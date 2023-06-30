Від цих кадрів досі навертаються сльози у кожного українця - наші захисники встановлюють синьожовтий стяг на острові Зміїний. Після чотирьох місяців окупації - минулого літа - Україна повернула собі своє. А розпочалась ця історія на світанку першого дня повномасштабного вторгнення - 24 лютого. Тоді нашим захисникам запропонували здатись.

Зміїний острів, я російський корабель. Повторюю, пропоную скласти зброю, інакше по вас буде здійснено удар. Як зрозуміли мене, прийом! - Російський воєнний корабель, іди на ..й!

Ця фраза одразу розлетілась світом - як символ нескореності й сміливості українського народу. З неї й почалась боротьба за Зміїний, який росіяни утримували фактично чотири місяці. Спочатку острів, за підтримки авіації, атакує нині вже спочивший на дні моря крейсер "Москва" та корвет "Василій Биков". Інфраструктуру на Зміїному повністю знищено, наші захисники потрапили в полон, острів захоплено окупантами.

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки:

Там знаходилась дуже потужна військова система ППО, яка в принципі блокувала підхід будь-якої нашої авіації. Там же розміщувалися системи "Град" та "Торнадо-Г", які могли спокійно знищувати будь-які обєкти на узбережжі.

Острів Зміїний - надважливий у стратегічному значенні, він розташований поблизу торгових шляхів. А розміщення там ворожого ППО і радіолокацій дозволяє контролювати Чорне море навколо острова. Наші захисники починають боротьбу і вже 13 квітня український ракетний комплекс "Нептун" філігранно наніс удар по крейсеру "Москва". Флагманський корабель росії, який вимагав, аби українські захисники здались, іде, куди послали - на дно.

"Москва" перший - дві пробоїни, гвинт став, зарився, ляже на бік. Повторюю, ляже на бік. Батарея пошкоджена. Підтверджую пробоїни нижче ватерлінії.

З кінця квітня ЗСУ починають систематично трощити ворожу техніку. У водах біля Зміїного знищують спочатку два російських катери типу "Раптор", потім за допомогою "Байрактару" ліквідовують російське ППО, десантний катер "Серна" і два ЗРК "Тор".

У червні росіяни облаштовують фортифікаційні споруди та ППО на острові, а наші військові знищують новенький великотоннажний буксир "Василій Бех" під час транспортування ворогом на Зміїний боєприпасів. Ліквідація ворожої техніки відбувається чітко, сплановано і систематично.

За підрахунками аналітиків, утримання Зміїного обійшлось країні-агресорці фактично у мільярд доларів. Тут вони втратили чимало дорогоцінної техніки та півсотні солдат.

Владислав Назаров, речник оперативного командування "Південь":

По острову Зміїний було нанесено удар із застосуванням різних засобів, у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати, військова операція триває і потребує інформ-тиші до її завершення.

І 30-го червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляє: противника вибили зі Зміїного. Щоправда, втечу з острова у кремлі назвали "жестом доброї волі", що одразу стало темою для нової хвилі жартів і мемів у соцмережах.

Зачистку острова проводять спеціальні підрозділи ГУР, сили спецоперацій ЗСУ, група Альфа від СБУ та держприкордонна служба - за підтримки артилерії та підрозділів військово-морських та повітряних сил ЗСУ. І під час цього наші захисники встигають ще й врятувати кошеня, яке пережило окупацію острова.

Це вкотре доводить світу, що українці не лише майстерні воїни й захисники, але й цінують кожне життя.

Першого липня два літаки рф скинули на острів фосфорні бомби, та попри це над Зміїним - замайоріли синьо-жовті прапори. А відео їхнього встановлення знову розлетілось світом. Острів Зміїний назавжди увійшов в історію, як символ незламності українського народу.