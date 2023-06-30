Рік тому українські Збройні сили звільнили острів Зміїний. Армія країни-агресорки зробила "жест доброї волі" та відступила з території, звільнивши Одеську область.

Андрій Єрмак поділився відео, присвяченим річниці деокупації острова. "Рік тому був звільнений острів Зміїний. Контролюючи його, росіяни прагнули отримати повне домінування в небі на Півдні і постійно загрожувати Одесі. Але Сили оборони поставили хрест на марних сподіваннях орків", - зазначив глава Офісу президента.

За інформацією ГУР МО, "спецпризначенці ГУР МО України та Центру спецоперацій “А” СБУ, авіатори Повітряних сил та моряки Військово-морських сил ЗСУ, вояки Державної прикордонної служби України, військові інженери, оператори “Байрактарів” - усі продемонстрували найвищу міру злагодженості та звитяги".