В останній день червня 2023 року роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні підвищилися порівняно з попереднім торговим днем. Цей ріст цін пов'язаний з наближенням планового збільшення податків на паливо. Таким чином, водії тепер мають стикатися зі зростаючими витратами на заправках.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 44,85 гривні за літр (+0,20 гривні), на дизельне пальне 43,40 гривні за літр (+0,23 гривні), на автогаз 21,93 гривні. за літр (+0,01 гривні).

Загалом за червень ціни майже не змінилися: бензин подешевшав на 0,5%, дизель - на 0,6%. Автогаз подорожчав на 0,1%.