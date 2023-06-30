Бензин та дизель подорожчали [ Редагувати ]
В останній день червня 2023 року роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні підвищилися порівняно з попереднім торговим днем. Цей ріст цін пов'язаний з наближенням планового збільшення податків на паливо. Таким чином, водії тепер мають стикатися зі зростаючими витратами на заправках.
Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 44,85 гривні за літр (+0,20 гривні), на дизельне пальне 43,40 гривні за літр (+0,23 гривні), на автогаз 21,93 гривні. за літр (+0,01 гривні).
Загалом за червень ціни майже не змінилися: бензин подешевшав на 0,5%, дизель - на 0,6%. Автогаз подорожчав на 0,1%.
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