Головного тренера французького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" Крістофа Галтьє затримали на 24 години в Ніцці у рамках розслідування справи про расистські образи. Про це повідомила радіостанція RMC Sport.

Також затриманий син Галтьє (також ексспівробітник клубу). Через 24 години затриманих або мають відпустити, або доставити до суду для ухвалення рішення про судовий розгляд.

У квітні повідомлялося, що Галтьє може загрожувати тюремний термін за расистські висловлювання. Тренер відправив колишньому директору футбольного клубу "Ніцца" Жюльєну Фурньє листа, в якому поскаржився на велику кількість "чорношкірих та мусульман" у команді.

Якщо звинувачення у расизмі доведуть, 56-річному Галтьє загрожуватиме тюремне ув'язнення на термін до трьох років і штраф у розмірі 45 тис. євро.

Крістоф Галтьє тренує "ПСЖ", де грає Мбаппе, а донедавна грав Мессі, останній сезон. За чутками, новим головним тренером може стати іспанський фахівець Луїс Енріке.