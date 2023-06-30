Сирський показав відео вдалої роботи снайперів на Бахмутському напрямку [ Редагувати ]
Українські снайпери на Бахмутському напрямку продовжують вдало нищити російський окупантів.
Про це повідомляє в Telegram командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, нещодавно снайпер групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького зняв з позиції спостерігача росіян.
"Знімає 2 номер на GROT з тепловізійним прицілом. Дистанція - 340 метрів. Влучним пострілом знищений спостерігач-координатор. Прекрасна робота", - написав Сирський.
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