За минулу добу ворог здійснив 54 обстріли по 18 населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів. Тричі бив з авіації по Оріхову та Преображенці, здійснив 8 ударів з РСЗВ. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

На сьогоднішній день ворог здійснив 54 обстріли по 18 населеним пунктам. Це Запорізький, Пологівський, Василівський райони. Тричі бив він по Оріхове та Преображенці, також завдав нам ударів з РСЗВ. На щастя, без постраждалих...

Ми отримали інформацію про виїзд росіян з Запорізької АЕС, але це можливо в рамках ротації. Тобто одні виїжджають, інші заїжджають. А так загалом ситуація більш менш контрольована....

На сьогоднішній день всі енергоблоки ЗАЕС, крім одного, знаходяться у виключеному стані. Один п'ятий енергоблок знаходиться в гарячому охолодженні. Тобто він майже не працює. У ставку охолодження води достатньо - 16.6 метра достатньо, щоб охолоджувати п'ятий реактор.

Готуючись до найгіршого сценарію ми провели навчання і зібрали всі сили і засоби для того, щоб перевірити стан готовності. Відпрацьовували всі найгірші ситуації, у тому числі евакуацію людей з постраждалих районів.