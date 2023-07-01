Рік, як російські війська здійснили один із своїх найстрашніших терактів На Одещині. Ракетний удар по Сергіївці. Тоді ціллю рашистів стала звичайна дев'ятиповерхівка та база відпочинку. Внаслідок атаки двадцять дві людини загинули, тридцять вісім - отримали поранення. У курортному селищі на роковини трагедії - побувала наша знімальна група.

Затишна курортна Сергіївка на узбережжі Чорного моря. В ніч на перше липня двадцять другого року селище прокинулося від потужних вибухів. З боку моря ворог випустив з літаків три ракети Х-22. Вдарив підступно. У цей момент люди відпочивали у домівках.

За кілька хвилин пролунала повітряна тривога, але дістатися до укриттів встигли одиниці.

Андрій Анастасов – кореспондент:

Перша ракета повністю знищила будівлю місцевої бази відпочинку, друга - влучила у сусідній корпус закладу, третя - поцілила у дев'ятиповерховий житловий будинок, що розташований поруч. Удар припав на нижні поверхи.

Одним із перших на місці опинився працівник ДСНС Сергій Лісін. Каже: побачене шокувало.

Частина будинку була зруйнована, палала пожежа - і звідти лунали крики людей. Ніби якесь диво чоловік згадує, як з першого поверху вдалося врятувати молоду маму із трирічним хлопчиком.

Сергій Лісін, працівник ГУ ДСНС в Одеській області:

Там були і металеві конструкції, були бетонні конструкції, ми почали витягувати і, на щастя, дитинка була ціла та неушкоджена - це просто, мабуть, Бог врятував її.

І на базі відпочинку, і у дев'ятиповерхівці - під завалами опинилися десятки людей. Каміння і уламки бетону змішалися з потрощеними меблями, склом, металом, і... заблокованими дверима - все це терміново почали розбирати рятувальники разом з мешканцями сусідніх будинків: всі як один стали на допомогу.

Костянтин Гуйва, працівник ГУ ДСНС в Одеській області:

Ми вставали ланцюжками, ми розбирали камінець до камінця - для того, щоб добратися, імовірно, до місця, де можуть бути люди. Дуже багато людей ми знаходили, які намагалися, мабуть, вийти, але через втрати крові або удару якогось уламку - вони гинули прямо в коридорах.

Під завалами бази відпочинку загинуло п'ятеро людей, зокрема і дванадцятирічний хлопець. У багатоповерхівці - загинуло сімнадцятеро людей: лікарі, вчителі, молоді батьки, звичайні пенсіонери… Серед них - і Людмила Степанова. Її донька каже: минув рік, але емоції, ніби все сталося вчора.

Наталія Браткевич, жителька Сергіївки:

Я не знаю, як передати це словами - тому що це не передати словами - от в душі у мене просто розрив всього - і тут все кричить. Я не можу цю картину забути і це все, мені здається, це на все життя вже все.

Тридцять вісім людей - отримали поранення. Антоніна Степаненко - мешканка квартири на шостому поверсі. Жінка згадує, як після удару закривавлена повзла по коридору, сподіваючись на порятунок. Ось так вона виглядала того дня.

Важка черепно-мозкова травма, контузія, поламані кістки обличчя, різке погіршення зору, шрами по всьому тілу - сьогодні все це реальність жінки і навіть через рік після трагедії.

Антоніна Степаненко, жителька Сергіївки:

В мене наслідки: я оглухла, дуже оглухла: я чую звук, але не розумію слова. Ну, дуже в мене сильно болить голова, дуже часто, я не можу ходити. Я навіть дітям своїм не говорю - коли вони мене питають: мамо, як ти? Якажу: все добре, але мені дуже погано, мені дуже погано і я весь час хочу плакати.

Біда ще й в тому, що наразі жінка немає ані здоров'я, ані даху над головою. За рахунок держави пошкоджені квартири у буднику мали відновити, але поки що зведені лише деякі перекриття, вставлені двері та проведені комунікації. Тому людям, а це десятки сімей, немає де жити і вони змушені винаймати хоч якись куток.

Оксана Гаврилюк, жителька Сергіївки:

Рік пройшов, а ви самі бачите, що не зрушилося нічого майже! Велике питання, чому так! Вони кажуть: то це червень місяць, то це серпень місяць, то до Нового року, до якого року? Ну, скільки це можна вже чекати?

В селищній раді кажуть: гостро не вистачає робітників-будівельників, але головне: посилаються на недосконалість законодавства. Мовляв, постійно доводиться коригувати проєктно-кошторисну документацію, тому що під час вже затверджених робіт - у будинку виявляються все нові і нові деформації. Тож просять державу задіяти якусь спрощену процедуру для таких випадків.

Анатолій Чередниченко, Сергіївський селищний голова:

Шпалери зняли, підвісну стелю зняли - плити в тріщинах! А ми вже провели процедуру по тій проєктно-кошторисній документації і ми вже не маємо права виконувати ці роботи і треба проводити новий конкурс! Проводити новий конкурс - це треба знов проєктно-кошторисна документація - почали працювати - знов те ж саме повторилося!

Сьогодні, на роковину трагедії, у Сергіївці відбулися поминальні заходи біля місць, куди влучили ворожі ракети. Що стосується розслідування злочину, то Офіс Генпрокурора повідомив про підозру у порушенні законів та звичаїв війни російському полковнику, який віддав накази про нанесення ударів. За даними слідства, метою атак було залякування, створення напруженння у суспільстві та тиск, щоб змусити Україну піти на територіальні та політичні поступки.