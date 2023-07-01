Знову черги на кордоні: яка ситуація на міжнародному пункті пропуску "Порубне" [ Редагувати ]
І знову - черги на кордоні! Цього разу у довжелезнних колоннах - автобуси, які везуть до Європи туристів. Наш наступний матеріал - із міжнародного пункту пропуску "Порубне". Там за добу можуть пропустити не більш як 80 автобусів! При тому, що зовсім поруч - інший пункт пропуску, і там майже завжди порожньо. Деталі розповість Ольга Лучек.
Черги туристичних автобусів. Втомлені пасажири та водії годинами чекають на хоча б якийсь рух.
Тимофій, пасажир туристичного автобусу:
- Десь годинок 5. - Втомився? - Да. Хочеться додому.
Станіслав, пасажир туристичного автобуса:
Значно довше, чесно кажучи. Я зазвичай сплю, граю в шахмати з другом. Це найцікавіше шо тут є, на жаль.
Богдана, пасажирка туристичного автобуса:
Коли їхала до Болгарії, було ще важче, були ще більші черги, їхала автобусом цієї ж компанії-перевізника. Водії їхали дуже швидко, в автобусі було комфортно, от тільки на кордоні були значно більші черги в бік Болгарії.
Наразі тут, на українсько-румунському кордоні, замість допустимих 80-ти автобусів на добу, доводиться пропускати понад сто! А це більш як 8 тисяч пасажирів!
Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:
Суттєво збільшився пасажиро-транспортний потік через державний кордон. Наприклад, якщо в травні середня кількість таких автобусів за добу складала до 40, то станом на зараз - це вже сто. А це суттєво перевищує проєктну спроможність пункту пропуску.
Інший пункт пропуску - у місті Красноїльськ - усього за півсотні кілометрів звідси. Він стоїть майже порожній, адже переважна більшість водіїв прокладають свої маршрути через Порубне. Навіть коли знають, що тут доведеться довго стояти в черзі.
Валерій, водій автобуса:
Якщо до 1-ї години дня приїхати, то швидко заїжджаєш, якщо після 1-ї, то вже можеш і до 15 стояти в черзі 5-7 годин, кожного дня по-різному.
Богдан, водій автобуса:
- А чому саме через Порубне їздите? - Тому що це само центральний кордон, у нас з Києва починаючи маршрут, їдемо через Житомир, Вінниця, Хмельницький, Чернівці, є підбори пасажирів, нам зручно сюди, тим більше наша машина вже тут в базі, а то як починають ага машина ще тут не була, вінкод шукати, це трохи займає часу.
Зовсім не трохи часу доведеться простояти тут, у черзі - попереджають прикордонники. Запізнення буде вимірюватися годинами!
Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:
Цілодобово працює пункт пропуску Красноїльськ, який знаходиться на невеликій відстані, тому ми хочемо попросити всіх, хто цим займається зокрема перевізники, туристичні оператори - обирати і інші маршрути для руху своїх туристів. А також розподіляти рух своїх автобусів протягом всієї доби тобто пік навантаження він припадає на денний час, але ввечері, а особливо вночі цей рух фактично вільний.
Якщо ж не розвантажити пункт пропуску Порубне зараз, черги тут лише зростатимуть. Адже пік сезону туристичних подорожей - іще попереду.
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