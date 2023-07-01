В умовах війни в різних регіонах країни працюють мобільні медичні бригади. Команди сімейних та профільних лікарів їдуть до віддалених сіл чи тих, які сильно постраждали від обстрілів. На місцях медики проводять консультації, видають медпрепарати. Як працюють виїзні бригади у Запорізькій області - бачили журналісти "Подробиць".

До цього села у Запорізькому районі сімейний лікар приїжджає лише раз на тиждень. Прийом веде у невеличкому фельдшерському пункті. І охочих потрапити на консультацію - завжди багато.

Юлія Лущікова, медична сестра:

У нас багато переміщених осіб, ну ВПО, багато літніх людей, які приїхали з міста, переїхали, всі щас приїздять в село.

Цього разу пацієнтів у медпункті зустрічає Марія. Сімейна лікарка приїхала у складі мобільної медичної бригади. Такі працюють у п'яти областях України - спеціально для людей, які живуть у віддалених селах і не можуть самі дістатися до лікарні.

- До кардіолога, так, ще не доїхали. - Нет, машини немає.

Ольга - багатодітна мати. Привела на прийом двох синів і доньку. Каже, коли в родині є діти, обійтися без візитів до сімейного лікаря - складно.

Ольга, жителька села у Запорізькому районі:

Ми з лікарем переписуємося, якщо треба, в любий час ми з нею переписуємся, якщо треба - нас записують сюди до лікаря, але конєчно, зручно було, якби лікарі тут були.

За пів дня на прийом до лікарки прийшло кілька десятка пацієнтів. Найчастіше це люди з серцево-судинними захворюваннями, проблемами дихальної системи, цукровим діабетом, каже Марія. Комусь із пацієнтів - вистачило консультації, комусь - довелося видати ліки. Безкоштовно.

Марія Бєлих, сімейна лікарка:

Ліки ми надаємо, це для першої медичної допомоги. Це ліки від серцево-судинних захворювань, гіпертонії, бронхіальної астми, від цукрового діабету, є перелік і ми надаємо змогу їм на 10-14 днів, ми не надаємо на постійно.

Графік - коли та в якому селі буде проведено консультацію - лікарі складають заздалегідь. Аби людям було легше спланувати візит до медика.

Ірина Шкабарня, координаторка проєкту мобільних медичних бригад:

В нас існує проблема сполучення з містом, немає комунального громадського транспорта. Громадський транспорт лише приватний і він ходить несистемно, тому люди не можуть, коли їм потрібно дістатися міста швидко.

Особливо складно виїжджати літнім людям та сім'ям із дітьми.

Юлія, жителька села у Запорізькому районі:

Треба визивати таксі або машину наймати, то звичайно зручно, коли кожного тижня можна звернутись

Мобільні медичні бригади - це проєкт Академії сімейної медицини України та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Діятиме програма - щонайменше до жовтня. Втім організатори не виключають, що лікарі працюватимуть на виїзді й надалі, адже ці консультації користуються неабиякою популярністю серед людей.