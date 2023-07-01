Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на воду від НКРЕКП [ Редагувати ]
НКРЕКП ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не порадившись з урядом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.
"Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення", - заявив прем'єр.
Він зауважив, що уряд наразі робить все можливе для того, щоб забезпечити соціальну справедливість.
"Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду", - написав Шмигаль.
Прем'єр повідомив, що доручив міністру енергетики і Міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.
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