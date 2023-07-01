Окупанти перекидають нові підрозділи до Мелітополя та Генічеська - Федоров [ Редагувати ]
Росія перекидає нові підрозділи військових до окупованого Мелітополя і Генічеська. Окрім цього помічено рух ворожої технік в бік Запорізької області через Арабатські стрілку.
Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.
За його словами, наразі не фіксується виїзд окупантів з Мелітополя. Окрім цього в Енергодарі Росія трохи зменшує свою присутність, але говорити про те, що їх там зовсім немає, поки не можна.
"Після підриву мосту на Чонгарі, ворог почав перекидання своєї техніки по Арабатській стрілці і місцеві мешканці відмічають, що колони техніки йдуть в бік Запорізької області", - сказав він.
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