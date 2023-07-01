У суботу, 1 липня, президент України Володимир Зеленський заявив про виїзну Ставку. Він заявив про те, що вони зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції.

Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога.

"Клименко, Наєв, Лебідь, Дейнеко – про посилення Північного напрямку й охорону АЕС", - сказав він.

Начальник Рівненської ОВА Коваль і командувач «Волині» Миронюк – про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні. Щиголь – про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.

"Також брали участь: президент "Енергоатома" Котін і директор станції Ковтонюк. Тримаємо ситуацію під контролем", - додав президент.