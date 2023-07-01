Зеленський оголосив виїзну Ставку на Рівненську АЕС для оцінки загрози [ Редагувати ]
У суботу, 1 липня, президент України Володимир Зеленський заявив про виїзну Ставку. Він заявив про те, що вони зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції.
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"Клименко, Наєв, Лебідь, Дейнеко – про посилення Північного напрямку й охорону АЕС", - сказав він.
Начальник Рівненської ОВА Коваль і командувач «Волині» Миронюк – про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні. Щиголь – про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.
"Також брали участь: президент "Енергоатома" Котін і директор станції Ковтонюк. Тримаємо ситуацію під контролем", - додав президент.
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