"День завершуємо на Рівненщині": Зеленський звітував про оперативну обстановку в країні [ Редагувати ]
У суботу, 1 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що цей день він завершує на Рівненщині.
Провів чергове виїзне засідання Ставки. Ключові питання безпеки в північних регіонах нашої держави, наші заходи на посилення безпеки. Усе, що стосується і кордону, наших сил ОСУВ "Північ", і українських стратегічних обʼєктів, таких як Рівненська атомна станція, на якій, власне, і відбулася Ставка.
"Були доповіді розвідки, Головкома, командувача "Півночі", керівника Прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, голови обласної державної адміністрації Рівненщини – щодо соціальних питань та потреб людей. Також була доповідь керівника "Енергоатомя" Котіна, директора Рівненської АЕС", - сказав він.
Загалом детально пропрацювали не тільки все, що стосується фізичної безпеки наших стратегічних обʼєктів та північних областей, але й таких чутливих питань, як кібербезпека. Дякую кожному і кожній у Рівненській області й тут, на Рівненській АЕС та по всьому периметру нашого північного кордону, хто дбає про безпеку України і наших людей.
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