У суботу, 1 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що цей день він завершує на Рівненщині.

Провів чергове виїзне засідання Ставки. Ключові питання безпеки в північних регіонах нашої держави, наші заходи на посилення безпеки. Усе, що стосується і кордону, наших сил ОСУВ "Північ", і українських стратегічних обʼєктів, таких як Рівненська атомна станція, на якій, власне, і відбулася Ставка.

"Були доповіді розвідки, Головкома, командувача "Півночі", керівника Прикордонної служби, міністра внутрішніх справ, голови обласної державної адміністрації Рівненщини – щодо соціальних питань та потреб людей. Також була доповідь керівника "Енергоатомя" Котіна, директора Рівненської АЕС", - сказав він.