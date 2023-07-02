Російські війська у неділю, 2 липня, обстріляли житлові квартали Херсона. Про це повідомила Херсонська ОВА.

Армія рф вкотре обстріляла житловий квартал Херсона. Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні, внаслідок чого двоє мешканців отримали поранення. Їх шпиталізували.

В Офісі генпрокурора повідомили, що близько 11:20 збройні сили рф обстріляли з тимчасово окупованої території регіону один із житлових районів Херсона.

Щонайменше четверо містян отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Уламками пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.