Зранку 1 липня російська армія знову обстріляла Херсон. Внаслідок влучання снаряду в будинок поранені двоє дітей: 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

За вчорашню добу 82 рази обстрілював територію звільненої Херсонщини, били з артилерії, мінометів танків, БПЛА. 445 снарядів вони випустили по території звільненої Херсонщини.

Сьогодні вони продовжували обстрілювати з самого ранку. Знову Антонівка. Вчора там були обстріли, постраждалі. Сьогодні з самого ранку двоє дітей та мати постраждали. На щастя, не дуже важко - контузія внаслідок вибуху в їхньому будинку. Це 9-річна дівчинка і 15-річний хлопчик.

Б'ють вони кожного дня по прибережним районам - Антонівка, Кіндійка та Дніпровський район Херсона. ну і також інші населені пункти. Вчора і в Михайлівці зазнав поранень чоловік, у Херсоні жінка. І також ввечері 6-річний хлопчик постраждав знову ж таки біля Антонівки.