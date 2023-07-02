Зеленський та Неїжпапа обговорили нові напрямки використання морських дронів [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь про безпекову ситуацію від командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапи.
Про це він заявив у своєму відеозверненні у Telegram.
За словами президента, на зустрічі було обговорено нові напрямки використання морських дронів та ситуацію в акваторії Чорного та Азовського морів.
"Ворог точно не диктуватиме умов у Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатись до нашого українського Криму і до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатись до нашого Чорноморського узбережжя", - заявив Зеленський.
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