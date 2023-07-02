ЗСУ, з важкими боями, просуваються на двох південних напрямках - Маляр [ Редагувати ]
Сили оборони України продовжують наступальні дії на півдні України. Бійці ЗСУ ведуть тяжки бої з окупантами.
Про це повідомляє заступник міністр оборони України Ганна Маляр.
За словами Маляр, за поточну добу маємо невелике просування українських військ. Бійці мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.
"З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", - йдеться у повідомленні.
Вона повідомила, що ворог наступає на декількох напрямках:
Авдіївський;
Мар‘їнський;
Лиманський.
"Ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна", - написала вона.
На Бахмутському напрямку:
на південному флангу рухаємось вперед, маємо частковий успіх;
на північному - тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки.
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