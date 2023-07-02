Сили оборони України продовжують наступальні дії на півдні України. Бійці ЗСУ ведуть тяжки бої з окупантами.

Про це повідомляє заступник міністр оборони України Ганна Маляр.

За словами Маляр, за поточну добу маємо невелике просування українських військ. Бійці мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.

"З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", - йдеться у повідомленні.

Вона повідомила, що ворог наступає на декількох напрямках:

Авдіївський;

Мар‘їнський;

Лиманський.

"Ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна", - написала вона.

На Бахмутському напрямку:

на південному флангу рухаємось вперед, маємо частковий успіх;

на північному - тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки.