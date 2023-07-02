Майбутнє Кримського півострова може стати вирішальним питанням у війні росії проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю виданню ARD.

"Крим належить Україні вже дуже, дуже давно", - підкреслив він.

При цьому Шольц у відповідь на вимоги чітко окреслити перспективи членства на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі заявив, що в разі вступу України до НАТО не повинно бути невирішених прикордонних конфліктів.

Однак, за його словами, Німеччина вважає, що на Берліні лежить відповідальність за надання гарантій безпеки.