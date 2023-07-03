У центрі Сум ворожий безпілотник пошкодив багатоповерхівку [ Редагувати ]
У центрі Сум внаслідок ворожої атаки безпілотниками пошкоджено житловий будинок. Про це повідомляє "Суспільне".
Про жертв і постраждалих не повідомляється.
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