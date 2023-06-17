ЗСУ в Херсонській області знищили два російські безпілотники [ Редагувати ]
Українські військові знищили два російські безпілотники в небі над Херсонською областю.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.
"17 червня 2023 року в Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено двох безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, ЗСУ знищили розвідувальний безпілотник "Орлан-10" та ударний безпілотник "Ланцет".
по темі
Як наші захисники облаштовуються на позиціях та що куховарять?
Бої за Авдіївку тривають. Попри шалені втрати, росіяни не припиняють спроб обійти та оточити місто. Коли "м'ясні" штурми захлинаються, ворог починає нещадно обстрілювати житлові квартали з артилерії.
З авіанавідниками 16 окремої бригади армійської авіації ЗСУ поспілкувалася Вікторія Балицька. Далі її ексклюзивний репортаж.
Ініціатива на полі бою зараз належить ЗСУ, відзначають західні воєнні аналітики, які прискіпливо спостерігають за українським наступом. Втім також додають, що на цьому етапі війни просування очікувано буде повільним.
Штурм і стрілянина. Тактична підготовка і надання медичної допомоги. Як українські бійці відточують навички за кілька кілометрів від лінії вогню?