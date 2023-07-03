"Шахтар" призначив нового головного тренера [ Редагувати ]
ФК "Шахтар" призначив нового головного тренера. Ним став нідерландець Патрік ван Левен, який у минулому сезоні працював з луганською "Зорею". Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт з нідерландським спеціалістом розрахований до 30 червня 2025 року. Ван Леувен став 36-м головним тренером в історії клубу.
Кар’єру гравця Патрік ван Леувен розпочинав у "Спарті" (Роттердам), за першу команду якої виступав у 1991-1994 роках. Також грав за "Гелмонд Спорт" (1994-1996).
Кар’єра менеджера і тренера: координатор Академії "Феєнорда" (2000-2006), координатор та директор Академії "Шахтаря" (2006-2013), спортивний директор "Кайрата" (Казахстан; 2013-2015), директор Академії "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль; 2016-2020), головний тренер "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль; 2020-2021), головний тренер "Зорі" (Луганськ; 2022-2023).
Як наставник "Маккабі" є володар Кубка Ізраїлю (2021).
Патрік ван Леувен як тренер провів 30 матчів у чемпіонаті України: 20 перемог, 4 нічиї, 6 поразок (різниця м’ячів: 61-34). Визнаний найкращим тренером УПЛ сезону-2022/23 за підсумками анкетування клубів.
Нагадаємо, минулого тижня "Шахтар", який став чемпіоном України з футболу сезону-2022/23, звільнив головного тренера Ігоря Йовічевича. Разом із хорватським тренером команда стала чемпіоном України та вийшла у груповий етап Ліги чемпіонів.
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