Ніч у СІЗО. Напередодні у Львові народного депутата від фракції "Європейська Солідарність" Сергія Алєксєєва взяли під варту на 2 місяці. Та залишатися за ґратами нардеп не планує. Його колеги мають намір уже сьогодні внести заставу в понад 2 мільйони гривень.

Правоохоронці підозрюють народного обранця в шахрайстві. Сергію Алєєксеєву загрожує до 12 років увʼязнення. Подробиці справи розкаже Христина Гашенко.

Спроба номер 2. У Львові суд вкотре намагається обрати запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву. У суботу він на судове засідання не з'явився. Усе через засідання Верховної Ради, пояснив його адвокат. Народного обранця Алєєксєєва правоохоронці підозрюють у шахрайстві. За їх версією, нардеп від громадянина Німеччини вимагав 50 тисяч доларів. За ці гроші мав допомогти уникнути екстрадиції.

Яків Слісаренко, прокурор Генеральної прокуратури України:

Свідомо вчинив дії на введення його в оману. Надав гарантії потерпілому позитивного вирішення питання щодо отримання ним вказаного статусу в незаконний спосіб в ході зазначених розмов та зустрічей.

Правоохоронці задокументували отримання нардепом 20-ти тисяч доларів. А під час отримання другого траншу - в 30 тисяч - затримали. Прокурор просить суд обрати запобіжний захід - тримання під вартою із правом застави у 10 мільйонів гривень.

Яків Слісаренко, прокурор Генеральної прокуратури України:

Чому саме така сума, вона взята не просто так, вона взята з наданням суду підтверджуючих матеріалів щодо майнового стану підозрюваного.

Сергій Алєксєєв пояснює - таких грошей для застави у нього немає. І просить суд зменшити суму. Саму ж справу називає підставою. За словами нардепа - іноземець - це брат його друга, який попросив про юридичну допомогу. Гроші, які передав іноземець - плата за дворічні послуги юристів компанії, яку раніше заснував Алєксєєв.

Сергій Алєксєєв, народний депутат України:

Провокація. Ніякого шахрайства взагалі не було. Ваша честь, подивіться на мене, я людина правник з 25-річним стажем. З бездоганною репутацією, заслужений юрист України.

Віддати підозрюваного на поруки - прокурор проти. Вважає, Сергій Алєксєєв може втекти з країни або переховуватись від слідства.

Яків Слісаренко, прокурор Генеральної прокуратури України:

Особа часто, майже при кожній зустрічі хизувалася проте, що має зв'язки з різними правоохоронними органами на території України, різних рівнів, різного ступеню відповідно. Як безпосередньо, так і опосередковано інших осіб.

Після 7 годин аргументів та заперечень з обох сторін, суд виніс рішення. Тримати під вартою.

Дмитро Рудаков, суддя Личаківського районного суду Львова:

Сергія Олеговича під вартою. Строк дії ухвали на 60 днів. Визначити заставу в розмірів, що складає 700 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, що складає 2 млн 246 тисяч гривень.

Прокурор Генеральної прокуратури України рішення суду не коментує.

Заставу за нардепа - понад 2 мільйона гривень внесуть колеги, каже Сергій Алєксєєв. Саму ж справу нардеп назвав сфабрикованою.

Сергій Алєксєєв, народний депутат України:

Сфабрикована за участю громадянина Німеччини, який є в заручниках в правоохоронних органів. Одним пальцем -і він вилітає в Німеччину і отримує там 15 років позбавлення волі за торгівлі наркотиками, більше як пів тони наркотиків. Я, на жаль, цього в процесі дружби з родиною не знав.

Адвокат нардепа планує подати апеляцію на рішення Личаківського суду.

Євген Солодко, адвокат Сергія Алєксєєва:

Я вважаю, що рішення не справедливе, воно не законне, воно однозначно заполітизоване. Тиск на Алеєксеєва як на політика, хто з яких причин - час покаже.

Із зали суду нардепа до спецтранспорту провели правоохоронці. Сергій Алєксєєв попросив на нього не одягати кайданки.