Мінооборони обіцяє реагувати на кожний випадок негідної поведінки працівників військкоматів. Так відомство відреагувало на повідомлення у соцмережах про дії своїх підлеглих. Про кого конкретно йдеться - у повідомленні не уточнили. Проте останнім часом відомими стали воєнкоми з Одеси, Хмельниччини та Ужгорода. Євген Соломін докладніше.

Євген Борисов - вже колишній військовий комісар з Одещини - став відомий завдяки журналістам-розслідувачам. Вони виявили, що мати-пенсіонерка екс-воєнкома придбала недешеву віллу в Іспанії.

Родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова придбала наприкінці 2022 року тут, на іспанському узбережжі, маєток вартістю більше 3-х млн євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова.

Спершу посадовець залишався на посаді. Тож на розслідування довелося відреагувати українському президенту. Глава держави доручив Міноборони звільнити воєнкома.

Наталія Гуменюк, керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь":

Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, яке було оголошено 23 червня, реалізовано. Полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області.

- Яке ви право можете заходити в хату, яке ви маєте право заходити в хату? Визивай міліцію. - Я міліція і що?

А це вже інший воєнком. У місті Деражня. Він намагається потрапити в хату до місцевого жителя. Працівники військкомату заявили, нібито мають право заходити до приватних домівок без дозволу. Це обурило господаря, той увімкнув камеру на телефоні і намагався вигнати комісарів з приватної оселі.

Вийшли з подвірʼя, вийшли з подвірʼя, бігом!

Суперечка продовжилася, а працівники ТЦК вдалися до погроз.

- Ви жінці мали ногу зламати? - Я зараз тобі зламаю. - Давай зламай, ану зараз на двір! - А що ви мені угрожаєте?

Ці фото - з Ужгорода. На них дівчина після зустрічі з оперативним черговим Закарпатського обласного терцентру Костянтином Варі. Той, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, розпочав сварку з військовим та його дружиною, а потім поліз до них з кулаками.

Тетяна Новак, постраждала:

Мене побив п'яний старший офіцер, майор, оперативний черговий Закарпатського ОТЦК. Костянтин Варі наніс мені два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню. Мені огидно про це писати, мені соромно, що така людина досі тримається в лавах ЗСУ. Мені страшно, що цей ганебний вчинок залишиться непокараним. Я прошу максимального розголосу і юридичної підтримки!

Постраждала також написала заяву в поліцію. Там завершують слідчі дії та - після отримання експертиз - готуються оголосити підозру.

Ганна Дан, керівниця підрозділу ГУ НПУ в Закарпатській обл.:

Він є співробітником центру з комплектування та соціальної адаптації, його було датавлено до районного центру, в його крові було виявлено 2 проміле алкоголю. Згідно з Кримінальним кодексом, порушено провадження з правовою кваліфікацією + умисне легке тілесне ушкодження.

Підозрюваному загрожує штраф або виправні роботи.

А Міністерство оборони закликає громадян, які стикаються з проблемами у військкоматах, звертатися на гарячу лінію, писати на електронну пошту чи в чат-боти.