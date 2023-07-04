На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися вглибину до 2 кілометрів [ Редагувати ]
На Бердянському напрямку Збройні Сили України просунулися вглибину оборони ворога до 2 км. Про це повідомив спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень.
На Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км. Закріплюємось на зайнятих рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування.
Ворог вибитий з низки позицій. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1283 вогневих завдань. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 36 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, 2 танки, 9 ББМ, 2 гармати Д-30, 4 одиниці БМ-21 "Град", 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Ланцет", БпЛА "Орлан-10", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", гармата 2С5 "Гіацинт-С", зенітний ракетний комплекс "Панцир-С", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", станція РЕБ та автомобільна техніка.
Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога та 1 пункт управління.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ ворог втратив за минулу добу 770 вояків і 32 артсистеми.
по темі
На Таврійському напрямку є "відчутні" успіхи Сил оборони та просування вперед. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1230 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими склали, а пораненими - 202. Знищено 341 одиниці військової техніки противника
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк дорікнув Заходу за надто повільне постачання військової техніки ЗСУ. На його думку, саме це дозволило росії зміцнити свої позиції на фронті та сповільнило наступ українських сил
Російські ЗМІ опублікували фотографії з місця поховання генерал-майора Сергія Горячева, якого ліквідували в Україні у червні 2023 року.
Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку, російські окупанти зазнають втрат. Знищено 46 одиниць військової техніки противника, зокрема важку вогнеметну систему "Солнцепек". Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський
У ході боїв на півдні України російська та українська сторони зазнають значних втрат, повідомляє у своєму щоденному зведенні Міноборони Великої Британії
На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Про це повідомив командувач угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський