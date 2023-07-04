На Бердянському напрямку Збройні Сили України просунулися вглибину оборони ворога до 2 км. Про це повідомив спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень.

На Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км. Закріплюємось на зайнятих рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування.

Ворог вибитий з низки позицій. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1283 вогневих завдань. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 36 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 2 танки, 9 ББМ, 2 гармати Д-30, 4 одиниці БМ-21 "Град", 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Ланцет", БпЛА "Орлан-10", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", гармата 2С5 "Гіацинт-С", зенітний ракетний комплекс "Панцир-С", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", станція РЕБ та автомобільна техніка.

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога та 1 пункт управління.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ ворог втратив за минулу добу 770 вояків і 32 артсистеми.