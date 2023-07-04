Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
За даними на ранок вівторка, 4 липня, українські військові ліквідували за добу 770 російських військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 231 030 військових. Крім того, ЗСУ знищили 32 артсистеми та 29 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 231030 (+770) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4059 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7908 (+9) од,
- артилерійських систем - 4252 (+32) од,
- РСЗВ - 647 (+6) од,
- засоби ППО - 394 (+3) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 309 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3602 (+29),
- крилаті ракети - 1264,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6843 (+9) од,
- спеціальна техніка - 590 од.
по темі
Prev Next
03 липня 2023 10:58 Українські військові знищили російський БПЛА "Zala" одним ударом (відео)
Російський дрон "Zala" був успішно знищений українськими військовими, які зуміли здійснити це завдяки одному удару
02 липня 2023 10:32 "ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку та тиснуть на флангах" - Череватий
Триває бойова робота на флангах
02 липня 2023 08:58 Втрати росії: Генштаб оновив дані
За останню добу українські військові усунули 790 окупантів
30 червня 2023 12:38 ЗСУ знищили штаб та склад рф у Бердянську
У Бердянську українські військові знищили штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів під час операції 30 червня
29 червня 2023 13:40 Майже три роти окупантів за добу: ЗСУ продовжують наступ на таврійському напрямку
Сили оборони України продовжують наступ на таврійському напрямку