Окупанти обстріляли Первомайський: 16 людей поранені, серед них 7 дітей (фото) [ Редагувати ]
Окупанти посеред дня обстріляли місто Первомайський на Харківщині. Про це повідомляє обласна поліція.
04 липня близько 13:35 до відділення поліції № 1 Лозівського РВП надійшло повідомлення про обстріл міста Первомайський.
За попередніми даними, поранення отримали 16 осіб, серед яких 7 дітей. Найменшій дитині один рік. Постраждалих доставили до медичного закладу.
Пошкоджена багатоповерхівка. Зафіксовані загоряння автомобілів. На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики.
За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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