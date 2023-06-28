Рашисти обстріляли Харківщину: загинуло троє чоловіків [ Редагувати ]
Троє мирних жителів села Вовчанські Хутори загинули внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько години тому ворог вкотре обстріляв Вовчанську громаду Чугуївського району.
На жаль, внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців с. Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.
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