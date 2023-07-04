Відомий британський актор Деніел Редкліфф, відомий як Гаррі Поттер, навесні вперше став батьком, проте приховував усі подробиці батьківства. Однак знаменитість зробив виняток і розповів виданню ET, що у них з акторкою Ерін Дарк народився син.

Щоправда, про імʼя первістка актор не поспішає говорити. Редкліфф також поділився враженнями від батьківства. За словами "Поттера", це справді захопливо, але так само і напружено.