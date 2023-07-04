Зірка "Гаррі Поттера" розсекретив стать первістка [ Редагувати ]
Відомий британський актор Деніел Редкліфф, відомий як Гаррі Поттер, навесні вперше став батьком, проте приховував усі подробиці батьківства. Однак знаменитість зробив виняток і розповів виданню ET, що у них з акторкою Ерін Дарк народився син.
Щоправда, про імʼя первістка актор не поспішає говорити. Редкліфф також поділився враженнями від батьківства. За словами "Поттера", це справді захопливо, але так само і напружено.
Це чудово. Це божевільно та напружено, але він чудовий. І Ерін чудова — це справжній привілей провести цей час із ним. Ми чудово проводимо час, - поділився актор.
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