В окупованих Скадовську та Генічеську зростає кількість кишкових інфекцій - Генштаб [ Редагувати ]
У тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську Херсонської області різко зросла кількість випадків захворювань на гострі кишкові інфекції.
"За характером перебігу хвороба має ознаки холери. Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Також повідомляється, що окупанти розпочали приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій та їхнього найближчого оточення.
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