З метою заповнення "прогалин", що виникли на полі бою в Україні після виведення сил приватної військової компанії "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина, російська федерація готується відправити на українську територію більше в'язнів та бойовиків з Чечні. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними, які надають представники європейської розвідки, російська федерація перемістила значну кількість військ до міста Бахмут у Донецькій області. Це сталося після вихіду приватної військової компанії з цього регіону наприкінці травня. В результаті такого розміщення ворожих сил на тимчасово окупованих росіянами територіях півдня України стало недостатньо.