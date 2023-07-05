Кого перекине рф в Україну замість ПВК "Вагнер": відповідь Bloomberg [ Редагувати ]
З метою заповнення "прогалин", що виникли на полі бою в Україні після виведення сил приватної військової компанії "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина, російська федерація готується відправити на українську територію більше в'язнів та бойовиків з Чечні. Про це повідомляє Bloomberg.
За даними, які надають представники європейської розвідки, російська федерація перемістила значну кількість військ до міста Бахмут у Донецькій області. Це сталося після вихіду приватної військової компанії з цього регіону наприкінці травня. В результаті такого розміщення ворожих сил на тимчасово окупованих росіянами територіях півдня України стало недостатньо.
Хоча очікується, що вихід "Вагнера" не змінить хід війни в Україні, рішучість путіна уникнути повної військової мобілізації означає, що росія, швидше за все, відправить більше чеченців і засуджених на лінію фронту найближчими тижнями, - сказали співбесідники.
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Заколот, який розпочав у росії засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожине провалився, оскільки не знайшов підтримки ані серед населення, ані армії. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив ексголова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021), ексначальник ГУР МОУ (2015-2016), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк
Під час спроби заколоту, яку очолив Євген Пригожин, ватажок ПВК "Вагнер", президент російської федерації володимир путін покинув москву
За словами очільника держави, "вагнерівці" є аналогічним терористичним явищем російській регулярній армії
Загострення параної, очікування ножа в спину, недоповстання "Вагнера" сильно вдарило по путіну - кажуть західні експертизи. Мовляв, він досі намагається зрозуміти, хто був готовий його зробити й стати на бік бунтарів.
Після бунту "вагнерівців", який виставив кремль слабким на весь світ, путіну треба добряче постаратися, щоб відбілити свою репутацію. І це штовхає його на невластиві дії - як-то зустріч зі звичайними громадянами. Щоправда, не в ростові, що було б логічно, адже саме це місто опинилося в епіцентрі Пригожинського бунту, а в Дагестані.
Російський бунт - безсенсовий і невдалий - топ-тема світової політики. Зокрема, про повстання вагнерівців говорили міністри закордонних справ ЄС. Найперше, що зауважують: воно показало - кремлівський режим слабкий.