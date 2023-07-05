Ракетна загроза: у низці областей України повітряна тривога [ Редагувати ]
У середу, 5 липня, повітряна тривога в Україні вдруге за день накриває південні та східні області. Тим часом Повітряні сили попереджають про імовірну загрозу пусків крилатих ракет ворогом. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
За інформацією Повітряних сил, імовірні пуски окупантами крилатих ракет стратегічним бомбардувальником Ту-160 з акваторії Каспійського моря.
Схід, південь - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!
Станом на 14:02 мапа повітряних тривог виглядає так:
Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін закликав не ігнорувати тривогу.
Не ігноруйте повітряну тривогу! Пройдіть в укриття! Віримо в ЗСУ!
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