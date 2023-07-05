Мінус дві роти за добу: ЗСУ вибивають росіян з позицій на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Українські військові систематично витісняють російських окупантів з позицій на Таврійському напрямку. Цю інформацію повідомив Олександр Тарнавський, командир оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", у своєму Telegram-каналі.
Він підкреслив, що наші солдати досягають успіхів на Таврійському напрямку.
Протягом останніх 24 годин артилерійські підрозділи виконали 1541 вогневе завдання. За цей період ворог зазнав значних втрат, включаючи більше двох рот противника, що були вбиті чи поранені.
Крім того, було знищено 25 одиниць військової техніки противника, зокрема 2 бойові броньовані машини, 3 гармати Д-30, гармату 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк" і автомобільну техніку.
Українські військові також знищили дев'ять складів боєприпасів російських військ.
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