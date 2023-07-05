Військовослужбовця рф судитимуть за розстріли цивільних у Бучі [ Редагувати ]
Офіс Генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт проти старшого навідника 2-го батальйону 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу зс рф. Окупант розстріляв цивільне авто та пострілом в голову добив мирного жителя. Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.
Слідство встановили, що 2 березня 2022 року під час окупації села Березівка Бучанського району Київської області обвинувачений разом з іншими співслужбовцями без будь-яких попереджень розстріляли цивільний легковий автомобіль, який рухався по автодорозі населеного пункту. В результаті цього водія було поранено.
Потім обвинувачений спільно з іншим російським військовим витягли з пошкодженого автомобіля пораненого чоловіка. Він наніс йому удар прикладом та здійснив постріл в голову. Від отриманих вогнепальних поранень цивільний загинув на місці, - йдеться у заяві.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції України в Автономній Республіці Крим.
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