ЗСУ знищили 600 окупантів та 21 дрон: нові дані про втрати рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За даними на ранок четверга, 6 липня, українські військові ліквідували за добу 600 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 232 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 артсистеми та 21 БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4068 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 7932 (+15) од,
- артилерійських систем - 4310 (+22) од,
- РСЗВ - 657 (+1) од,
- засоби ППО - 404 (+9) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 309 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3635 (+21),
- крилаті ракети - 1264,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6888 (+23) од,
- спеціальна техніка - 605 (+7) од.
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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про зміну української стратегії на цьому етапі наступу. За його словами, наразі Сили оборони більше зосереджено на виснаженні армії рф, а не просуванні вперед.