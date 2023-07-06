Ворог атакував Львів "Калібрами": Повітряні Сили знищили 7 крилатих ракет [ Редагувати ]
6 липня 2023 року російські окупанти вчинили новий акт тероризму, на цей раз спрямований проти Львівщини. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити сім із десяти крилатих ракет "Калібр". Про це йдеться у звіті Повітряних Сил ЗС України.
Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід, - повідомляють Повітряні Сили.
Зазначається, що у місті Львів зафіксовано влучання ракет у цивільний обʼєкт.
по темі
Жителі російської федерації висловили свою радість щодо останньої масованої атаки військ росії на Україну
Попередньо, війська російської федерації запустили ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря
Кількість поранених внаслідок нічного ракетного удару росіян по Львову зросла до 32 людей
5 липня, в результаті ракетних ударів, здійснених з боку росії, щонайменше дві особи загинули
Внаслідок російського ракетного обстрілу по Львову зросла кількість загиблих