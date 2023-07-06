6 липня 2023 року російські окупанти вчинили новий акт тероризму, на цей раз спрямований проти Львівщини. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити сім із десяти крилатих ракет "Калібр". Про це йдеться у звіті Повітряних Сил ЗС України.

Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід, - повідомляють Повітряні Сили.

Зазначається, що у місті Львів зафіксовано влучання ракет у цивільний обʼєкт.