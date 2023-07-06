Генсек Ради Європи відреагувала на терористичну атаку росіян по Львову [ Редагувати ]
Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила засудження щодо ракетної атаки росії на мирних жителів у Львові. Про це вона написала у своєму Twitter.
Я рішуче засуджую невибіркову атаку росії, яка завдала удару по цивільному населенню у Львові, - заявила Пейчинович-Бурич.
Вона заявила, що "настане день відповідальності для тих, хто скоїв ці жахливі дії".
I @coe strongly condemn Russia’s indiscriminate attack hitting civilians in Lviv. The day of accountability will come for those perpetrating these despicable acts— Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) July 6, 2023
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