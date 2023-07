Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила засудження щодо ракетної атаки росії на мирних жителів у Львові. Про це вона написала у своєму Twitter.

Вона заявила, що "настане день відповідальності для тих, хто скоїв ці жахливі дії".

I @coe strongly condemn Russia’s indiscriminate attack hitting civilians in Lviv. The day of accountability will come for those perpetrating these despicable acts