Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила засудження щодо ракетної атаки росії на мирних жителів у Львові. Про це вона написала у своєму Twitter.

Я рішуче засуджую невибіркову атаку росії, яка завдала удару по цивільному населенню у Львові, - заявила Пейчинович-Бурич.

Вона заявила, що "настане день відповідальності для тих, хто скоїв ці жахливі дії".