Останніми подіями доведено, що Збройні сили продовжують активно знищувати склади і логістичні вузли російських сил. Одним із прикладів цього є нещодавній вибух в значущому складі, розташованому в тимчасово окупованому Макіївці. Про це інформує заступник міністра оборони Ганна Маляр, поділившись цією інформацією у Telegram.

За словами Маляр, протягом останньої доби наші військові успішно знищили 6 складів боєприпасів саме на Таврійському напрямку.

Це наша відповідь на лобові штурми ворога. Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими.

Маляр підкреслила, що нещодавній вибух в Макіївці є яскравим прикладом ефективної роботи наших артилеристів, які нанесли точний удар по великому складу. Значний внесок у цей успіх також зробили аеророзвідники, які забезпечували корегування удару.