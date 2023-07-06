Удар ЗСУ по складу в Макіївці: Маляр розповіла деталі [ Редагувати ]
Останніми подіями доведено, що Збройні сили продовжують активно знищувати склади і логістичні вузли російських сил. Одним із прикладів цього є нещодавній вибух в значущому складі, розташованому в тимчасово окупованому Макіївці. Про це інформує заступник міністра оборони Ганна Маляр, поділившись цією інформацією у Telegram.
За словами Маляр, протягом останньої доби наші військові успішно знищили 6 складів боєприпасів саме на Таврійському напрямку.
Це наша відповідь на лобові штурми ворога. Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими.
Маляр підкреслила, що нещодавній вибух в Макіївці є яскравим прикладом ефективної роботи наших артилеристів, які нанесли точний удар по великому складу. Значний внесок у цей успіх також зробили аеророзвідники, які забезпечували корегування удару.
Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД.
по темі
Протягом останньої доби, українські військові успішно виконали 1293 вогневих завдання на Таврійському напрямку
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що крилаті ракети "Калібр", які окупанти випустили з акваторії Чорного моря, спочатку летіли на Київ, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про те, що бунт керівника ПВК "Вагнера" євгена пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора
На Бахмутському напрямку росія активно застосовує хімічну зброю проти українських військових
За даними на ранок вівторка, 4 липня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів