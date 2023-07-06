У четвер, 6 липня, Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги для України, який включатиме різноманітне зенітне озброєння. Цю інформацію передає пресслужба фінського уряду на своїй офіційній сторінці.

Фінляндія поставить Україні більше військової техніки. Президент Республіки ухвалив рішення з цього питання 6 липня 2023 року за пропозицією уряду.

Так, новий пакет військової допомоги для України включає 17-е постачання військової техніки, в тому числі зенітне озброєння та боєприпаси.

З метою забезпечення ефективної доставки до місця призначення та з огляду на оперативні обставини, деталі щодо змісту, способу доставки та графіку не будуть оприлюднені.

Фінляндія виділила близько 105 мільйонів євро на заміну оборонної техніки в цьому пакеті допомоги. Загальна вартість всіх наданих до цього часу пакетів військової техніки становить приблизно 1,2 мільярда євро. Рішення про надання додаткової допомоги було прийняте з урахуванням потреб України та ресурсів Збройних Сил.