З російського полону повернули 47 українців, серед них двоє дітей [ Редагувати ]
У четвер, 6 липня, додому з російської неволі повернулися 47 українців, серед них двоє дітей. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
З полону рашистів звільнили 43 військовослужбовці та двоє цивільних. Представників ЗСУ - 28 (серед них тероборони - 10), Нацгвардії - 10, прикордонників - 4, військових моряків - 1.
У взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем також до України вдалося повернути двох незаконно вивезених дітей. Їхня мати - бойовий медик - була звільнена з полону країни-агресорки у жовтні минулого року.
Більшість визволених з ворожого полону - рядові та сержанти, двоє - офіцери. Вони захищали Україну в Маріуполі, на донецькому, запорізькому, харківському та херсонському напрямках.
Також вдалося повернути додому двох Оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Двоє повернутих цивільних - працівник заводу "Азовсталь" та активіст з Херсона.
Деякі з українських Оборонців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні. Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції, а відразу після обміну всі повернуті з ворожої неволі отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв’язку з рідними.
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