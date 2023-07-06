У четвер, 6 липня, додому з російської неволі повернулися 47 українців, серед них двоє дітей. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З полону рашистів звільнили 43 військовослужбовці та двоє цивільних. Представників ЗСУ - 28 (серед них тероборони - 10), Нацгвардії - 10, прикордонників - 4, військових моряків - 1.

У взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем також до України вдалося повернути двох незаконно вивезених дітей. Їхня мати - бойовий медик - була звільнена з полону країни-агресорки у жовтні минулого року.

Більшість визволених з ворожого полону - рядові та сержанти, двоє - офіцери. Вони захищали Україну в Маріуполі, на донецькому, запорізькому, харківському та херсонському напрямках.

Також вдалося повернути додому двох Оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Двоє повернутих цивільних - працівник заводу "Азовсталь" та активіст з Херсона.