Україна повернула 44 захисників з російського полону [ Редагувати ]
Україна провела черговий обмін полоненими з росією. Цього разу з російського полону повернулися на Батьківщину 44 захисники.
Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини", - написав він.
Так, із російського полону звільнили - 36 рядових і сержантів та шість офіцерів.
"Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході", - повідомив Єрмак.
Також із полону окупантів звільнили двох цивільних.
Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.
"Наша команда, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського, яка звучала чітко: "повернути додому всіх", - повідомив голова Офісу президента.
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