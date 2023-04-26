Україна провела черговий обмін полоненими з росією. Цього разу з російського полону повернулися на Батьківщину 44 захисники.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини", - написав він.

Так, із російського полону звільнили - 36 рядових і сержантів та шість офіцерів.

"Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході", - повідомив Єрмак.

Також із полону окупантів звільнили двох цивільних.

Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

"Наша команда, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського, яка звучала чітко: "повернути додому всіх", - повідомив голова Офісу президента.