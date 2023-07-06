Під Києвом вандал викопав тіло на цвинтарі та підкинув сусіду (фото) [ Редагувати ]
51-річний вандал з села Гоголів, Броварського району Київської області на центральному цвинтарі розкопав могилу та дістав тіло небіжчика. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Після цього чоловік перевіз труп на територію домоволодіння односельця. Власник оселі, який знайшов тіло мерця, викликав поліцію.
За фактом наруги над могилою та незаконним заволодінням тілом померлого слідчі, за процесуальним керівництвом Броварської прокуратури повідомили фігуранту про підозру.
Про причини, які змусили чоловіка розкопати могилу та дістати тіло мертвої людини, не повідомляється.
Нагадаємо, у листопаді на Київщині ракета вбила жінку біля могили чоловіка.
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