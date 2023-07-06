Перетин кордону через систему "Шлях". Саме вона наразі сприяє ввезенню на територію нашої держави мільйонів тонн гуманітарних вантажів. Щоправда користуються "Шляхом" і так звані псевдоволонтери, вигадують цілі схеми аби допомогти виїхати закордон чоловікам призовного віку і заробляють на цьому чималі гроші.

Ольга Лучек з'ясувала - як зараз працює популярна система виїзду і що робити, аби вона не стала коридором для втечі?

Це - міжнародний пункт пропуску "Порубне". Тут ретельно перевіряють кожного, хто бажає виїхати за кордон. Перетнути червону лінію намагається і Степан. Йому лише двадцять, та він вже більше року їздить до сусідньої Румунії по гуманітарну допомогу.

Степан, водій-волонтер:

Кажуть на яку дату прийти, я приходжу, гружуся і їдемо відвозимо допомогу на Херсон, Харків як коли, бувають різні. Вводиш себе у базу і по цій системі виїжджаєш. - Довго чекаєте на дозвіл? - Ні, все дуже бистро, буквально 2-3 хвилини і шлях готовий, можна виїхати. Ну раз в тиждень виїжджаю, десь більше 50 разів, часто виїжджаю.

Для виїзду Степану необхідно зібрати великий пакет документів. Проте, під час ухвалення дозволу до уваги беруться не лише папери.

Альона Атаманюк, перша заступниця голови Чернівецької обласної військової адміністрації:

Чи він не перебуває на обліку, чи людина їде перший раз, чи людина їде декілька разів. Якщо людина їде перший раз за кордон по системі "Шлях", зазвичай даємо дозвіл лише на один місяць. Якщо є волонтери, які здійснюють неодноразові виїзди, бувають такі, які за період дозволу встигають поїхати 5-6 разів, то звичайно, по них жодних питань не виникає.

Щодня охочих виїхати закордон чимало. Проте у списки попадають не всі.

Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури:

У нас зараз по терміну 60 днів мають право перебувати водії ліцензованих перевізників за кордоном і якщо такі водії не повернулися, то Укртрансбезпека має право відключити самого перевізника ліцензіата взагалі від користування цією системою. У нас вже 37 таких перевізників, які відключені від системи.

А от щодо волонтерів - то в Мінінфраструктури кажуть, головне - детально прописати обгрунтування в заявці на виїзд.

Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури:

Організація або особа-підприємець подають заяву, а також обгрунтування до міністерства або до обласних військових адміністрацій, вони мають право вносити водіїв, які їдуть за гуманітарною допомогою від благодійного фонду в систему "Шлях". Проблема тут виникає в тому, що це обґрунтування не має чітких критеріїв.

Зокрема, потрібно наперед чітко прописати, що планують ввозити. Проте іноді - вантаж збільшується...

Дорін Онофрейчук, волонтер:

З об'ємами, з чисельністю автомобілів, які будуть перевозити в кілограмах, в тоннах, в кубах, скільки ми вантаж гуманітарний будемо провозити.

Волонтер Дорін тільки-но повернувся з-за кордону. Він більше року ввозить в Україну гуманітарні вантажі. Каже, нині виїжджати за системою шлях простіше, проте деякі складності лишилися.

Дорін Онофрейчук, волонтер:

Єдина проблема, що ми не можемо зареєструватися як фонд в реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, тим самим ми не можемо бути ініціаторами внесення самого себе чи волонтерів у систему "Шлях". За мене хтось має поручитися, добре, якшо я вже півтора року отримав кредит довіри і всі знають, що я не їжджу в одну сторону чи тікаю, я їжджу постійно.

В Україні 116 тисяч водіїв-волонтерів були внесені до системи "Шлях". Проте - чи виїдуть вони з країни - останнє слово мають сказати прикордонники.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:

Трапляються випадки і вони не рідкі, коли громадяни, які наприклад занесені в систему "Шлях" як водії, що займаються міжнародними перевезеннями, вони навіть не мають водійських посвідчень або мають, але не відповідної категорії або вони не можуть прикордонникам відповісти на найпростіші питання, наприклад, куди конкретно вони їдуть, за яким вантажем, кому він буде призначений потім на території України.

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України:

Робота системна, бо, до прикладу, тільки з початку року нами відмовлено в перетині кордону більше 6 тисяч 400 особам, під час здійснення заходів прикордонного контролю, спілкуванню з цими особами і відповідно вони отримали відмову.

Найбільше порушень - за фопами, котрі вносять неправдиві відомості про своїх водіїв.

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України:

Неодноразово фіксувалося те, що інформація про особу вносилася за кошти у розмірі від 3 до 7 тисяч доларів, а це вже в подальшому і карна відповідальість за ст 332, щодо незаконного переправлення осіб через кордон.

Аби такі псевдоволонтери не могли втекти з країни - систему "Шлях" наразі вдосконалюють.

Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури:

Цей проект вже в Кабінеті міністрів, по-перше, ми пропонуємо, щоб кожна заявка, яка подається в "Шлях", вона була підписана цифровим електронним підписом, тому що дуже часто багато підробних документів. Друге питання, ми дуже хочемо щоб це були виключно благодійні фонди, а не просто сьогодні зареєструвати ФОП і завтра подати заявку в "Шлях", виїхати за кордон і не повернутися.

Ну а поки систему допрацьовують, в Україні планують запровадити покарання для тих чоловіків, які незаконно виїхали під час війни. Коли ті повернуться додому.