Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Україну у використанні касетних снарядів. Такий крок є спробою зірвати надання зброї нашій країні.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Безпомічність, безхребетність та абсолютна аморальність, нікчемність", - написав він, реагуючи на новий звіт HRW.

Подоляк нагадав, що російські окупанти вторглися в Україну, вбивають громадянське населення, влаштовують публічні страти, ґвалтують жінок, викрадають дітей, але правозахисна організація звинувачує український народ у тому, що він недостатньо роззброїв себе.

"Більше того, "правозахисники" починають агресивну лобістську кампанію... ні, не з виключення Росії з