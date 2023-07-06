Подоляк розкритикував HRW за звинувачення України у використанні касетних снарядів [ Редагувати ]
Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Україну у використанні касетних снарядів. Такий крок є спробою зірвати надання зброї нашій країні.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Безпомічність, безхребетність та абсолютна аморальність, нікчемність", - написав він, реагуючи на новий звіт HRW.
Подоляк нагадав, що російські окупанти вторглися в Україну, вбивають громадянське населення, влаштовують публічні страти, ґвалтують жінок, викрадають дітей, але правозахисна організація звинувачує український народ у тому, що він недостатньо роззброїв себе.
"Більше того, "правозахисники" починають агресивну лобістську кампанію... ні, не з виключення Росії з
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