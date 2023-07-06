На деокупованих територіях України постійно працюють зведені загони вибухотехніків: деталі їхньої роботи [ Редагувати ]
На деокупованих територіях України постійно працюють зведені загони вибухотехніків. Вони знешкоджують боєприпаси, якими ворог забруднив нашу землю. Наступна наша розповідь про Валентина Мельника та Олександра Мерзлікіна з Вінниці. Обидва - працюють у вибухотехнічному відділі поліції.
За час повномасштабної війни правоохоронці були й у Чорнобильській зоні та на деокупованій Київщині, бачили мінні поля Херсону, а днями - повернулися із Харківщини.
Валентин та Олександр гуляють стежками вінницького парку. Рідного міста чоловіки не бачили кілька місяців. Лише днями колеги повернулися з Харківщини.
Валентин - професії вибухотехніка присвятив велику частину життя.
Валентин Мельник, заступник керівника відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ у Вінницькій обл.:
Професія цікава, цікава, й небезпечна. Вона не терпить помилок…
Його молодший колега Олександр - опанував цей фах сім років тому.
Олександр Мерзлікін, старший інспектор відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ у Вінницькій обл.:
Я просто дивився, як працюють вибухотехніки. Я з ними пересікався. Мені було цікаво й вирішив спробувати. Вчилися довго. В мене, наприклад, стажування було півтора роки, півтора роки мене не допускали до вибухонебезпених предметів.
День широкомасштабного вторгнення колеги зустріли за різних обставин. Валентин був вихідний, а Олександр, саме повернувся із чергування.
Валентин Мельник, заступник керівника відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ у Вінницькій обл:
Я був вдома в той час. Нас зібрали по тривозі. Зібралися ми вчасно, і що запамʼяталося, що було багато дзвінків. Від рідних, близьких, знайомих.
Олександр Мерзлікін, старший інспектор відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ у Вінницькій обл:
Ми трошки були у такому шоці….не розуміли як таке може бути. І через декілька хвилин почалися перші прильоти по Вінниці.
Весь колектив розпочав роботу в екстремальних умовах.
Олександр Мерзлікін, старший інспектор відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ у Вінницькій обл.:
Багато дуже прильотів, виїжджали на місця, де падали ракети,були випадки, коли вони не повністю руйнувалися, а були деякі вибухонебезпечні частини, наприклад детонатори. Залишки ми знищували на місці.
А вже за кілька місяців правоохоронці поїхали розміновувати деокуповані території. Валентин - на Київщину. Олександр - до Чорнобильської зони…
Олександр Мерзлікін, старший інспектор відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ у Вінницькій обл.:
Вони відкоходили, дуже швидко тікали. Із-за чого у них не було часу тоді мінувати. Так, як вони зараз замінували той же Харків, ту ж Херсонщину….Донеччину, Луганщину.
На Харківщині зведений загін саперів розміновував населені пункти уздовж кордону із бєлгородською областю.
Валентин Мельник, заступник керівника відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ у Вінницькій обл.:
Починаючи від артилерійських боєприпасів, мінометних мін, снарядів реактивної артилерії, касетних боєприпасів, протипіхотних мін, протитанкових мін. Найбільш на даний момент, як на мене, небезпечна - це така міна ПФМ 1. Називають її "пелюстка". В даний час вона у траві майже незамітна. Це є вкрай небезпечний предмет. Вже декілька таких знайшли на маленькому участку. Обовʼязково, якшо такє знаходите - помічайте! Але! Ні в якому разі не чіпайте!
Небезпека чатує не лише на наших військових, а й для місцевих мешканців..
Валентин Мельник, заступник керівника відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ у Вінницькій обл.:
Коли власниця будинку повернулася додому після деокупації, вона побачила свій зруйнований будинок. Її територія була замінована, вона коли сміття виносила за свій город, побачила там розтяжки. І прибувши на місце,ми зняли на території - на одному городі 5 таких розтяжек.
На Харківщині росіяни застосовували й старе радянське залізяччя, й сучасну вибухівку…
Олександр Мерзлікін, старший інспектор відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ у Вінницькій обл.:
І у них цих запасів - таке відчуття, що вони не закінчуються. Відходять - мінують, відходять - мінують. Звідки вони беруть….не розумію. Але факт є фактом.
У пошуках вибухонебезпечних предметів часто допомагають місцеві. Ті, хто перебував в окупації, добре знають позиції, на яких дислокувався ворог. І шляхи його відступу.
Не раз вибухотехніки ризикували життям. Рятував досвід та впевненість у діях одне одного….
Валентин Мельник, заступник керівника відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ у Вінницькій обл.:
Ми повинні на сто відсотків довіряти один одному. Без довіри наша робота просто вона неможлива. Якшо перший номер працює з боєприпасом, то другий його страхує. Якщо другий номер працює - перший його страхує. В нас тандем.
Нині сапери знову на робочих місцях у Вінниці. Кажуть, готові до чергових ротацій.
Валентин Мельник, заступник керівника відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ у Вінницькій обл.:
Саперів на таку кількість замінованих територій, на жаль, мало…і своїми силами дуже довго прийдеться розміновувати всю територію.
Та головне - є заради кого працювати.
Олександр Мерзлікін, старший інспектор відділу вибухотехнічної служби ГУ НПУ у Вінницькій обл.:
Моїм дятям тут рости. І вони мають рости у вільній країні. Де не буде цієї погані. Щоб я не хвилювався, що моя дитина поїхала відпочивати десь на море, чи в гори…та неважливо куди, в яку частину країни, важливо - щоб це було безпечно для неї!
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