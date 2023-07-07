Блінкен про ракетний удар по Львову: Ще один приклад жорстокості кремля [ Редагувати ]
Ракетні удари по Львову, завдані в ніч проти 6 липня, є черговим прикладом жорстокості військово-політичного керівництва РФ у його агресії проти України.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Керівник Держдепартаменту Штатів засудив російську атаку на мирне місто в Україні, яку розцінив як новий приклад жорстокості військ РФ.
Також він підтвердив намір США надавати подальшу підтримку та допомогу Україні, яка відбиває повномасштабну військову агресію Росії.
"Атака Росії на західноукраїнське місто Львів є ще одним прикладом жорстокості Кремля, і саме тому підтримка захисту України від кремлівської агресії життєво важлива. Прихильність США до України непохитна", - йдеться в публікації.
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