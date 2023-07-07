"Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО" - Білий дім [ Редагувати ]
Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому, наголосив на необхідності відповідності певним вимогам для вступу в НАТО. Про це повідомляє "Голос Америки".
Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес, - сказав він.
За словами Кірбі, наразі немає питання про те, щоб Україна залишалася "у сірій зоні" між НАТО та росією. Навпаки, дії союзників свідчать про те, що вони повністю підтримують Україну у її справедливій боротьбі проти російської агресії.
Думаю, що повідомлення, передане пану путіну гучне і чітке – не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну, - додав він.
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