Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому, наголосив на необхідності відповідності певним вимогам для вступу в НАТО. Про це повідомляє "Голос Америки".

Водночас Кірбі також наголосив, що США "вірять у політику відкритих дверей" НАТО.

Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес, - сказав він.

За словами Кірбі, наразі немає питання про те, щоб Україна залишалася "у сірій зоні" між НАТО та росією. Навпаки, дії союзників свідчать про те, що вони повністю підтримують Україну у її справедливій боротьбі проти російської агресії.