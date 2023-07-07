Брітні Спірс отримала ляпас від охоронця баскетболіста NBA Віктора Вембаньяма [ Редагувати ]
Американську поп-зірку Брітні Спірс вдарив охоронець французького баскетболіста NBA Віктора Вембаньяма, коли вона намагалася зробити з ним фото. Про це повідомляє TMZ.
Співачка зустріла молодого баскетболіста пізно ввечері біля ресторану у Лас-Вегасі та вирішила підійти, щоб зробити з ним селфі.
Брітні постукала йому по плечу і в цей момент охоронець спортсмена, не озираючись, вдарив Спірс по обличчю тильною стороною долоні. Зірка опинилася на підлозі, у неї злетіли з обличчя окуляри.
Журналістам 19-річний баскетболіст заявив, що гадки не мав, що його охоронець вдарив Брітні Спірс.
Я не бачив, що сталося, тому що я йшов прямо, і вони сказали мені: "Не зупиняйся". Але ця людина (Брітні Спірс - ред.) схопила мене ззаду, схопила за плече. Вона схопила мене ззаду, і я знаю лише, що охорона відштовхнула її. Я не став зупинятися, щоб подивитися.
За словами Вембаньями, коли охорона сказала йому, що з ним хотіла зробити селфі Брітні Спірс, він подумав, що вони жартують.
Спочатку я подумав: ні, ви жартуєте. Але потім з'ясувалося, що це була Брітні Спірс. Я не знав, бо її не бачив. Я не бачив її обличчя. Я просто продовжував йти прямо.
Брітні Спірс у Twitter назвала подію "травмуючим досвідом" і заявила, що досі не отримала вибачень від баскетболіста, його команди чи його охорони. "Напад" на поп-зірку розслідує поліція.
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