Американську поп-зірку Брітні Спірс вдарив охоронець французького баскетболіста NBA Віктора Вембаньяма, коли вона намагалася зробити з ним фото. Про це повідомляє TMZ.

Співачка зустріла молодого баскетболіста пізно ввечері біля ресторану у Лас-Вегасі та вирішила підійти, щоб зробити з ним селфі.

Брітні постукала йому по плечу і в цей момент охоронець спортсмена, не озираючись, вдарив Спірс по обличчю тильною стороною долоні. Зірка опинилася на підлозі, у неї злетіли з обличчя окуляри.

Журналістам 19-річний баскетболіст заявив, що гадки не мав, що його охоронець вдарив Брітні Спірс.

Я не бачив, що сталося, тому що я йшов прямо, і вони сказали мені: "Не зупиняйся". Але ця людина (Брітні Спірс - ред.) схопила мене ззаду, схопила за плече. Вона схопила мене ззаду, і я знаю лише, що охорона відштовхнула її. Я не став зупинятися, щоб подивитися.

За словами Вембаньями, коли охорона сказала йому, що з ним хотіла зробити селфі Брітні Спірс, він подумав, що вони жартують.

Спочатку я подумав: ні, ви жартуєте. Але потім з'ясувалося, що це була Брітні Спірс. Я не знав, бо її не бачив. Я не бачив її обличчя. Я просто продовжував йти прямо.

Брітні Спірс у Twitter назвала подію "травмуючим досвідом" і заявила, що досі не отримала вибачень від баскетболіста, його команди чи його охорони. "Напад" на поп-зірку розслідує поліція.