40-річна американська поп-зірка Брітні Спірс повернулася до шоу-бізнесу після шестирічної перерви та випустила нову пісню з Елтоном Джоном.

Пісня під назвою Hold Me Closer з'явилася на стрімінгових платформах, а сама співачка написала про вихід треку у своєму Twitter. Композицію в стилі диско виклали і на YouTube-каналі Елтона Джона.

У пісні містяться елементи треків Елтона Джона The One і Don't Go Breaking My Heart. Свій останній альбом "Glory" Брітні Спірс випустила шість років тому.

У листопаді 2021 року суд у Лос-Анджелесі офіційно припинив опікунство над співачкою, яке тривало 13 років. Після низки нервових зривів у 2007 році та примусової госпіталізації до психіатричної клініки у 2008-му Брітні Спірс перебувала під опікунством батька та найнятих ним менеджерів.

У червні 2021 року співачка заявила, що хоче повернути собі право розпоряджатися власним життям та звільнитися від офіційної опіки. У середині серпня її батько Джеймі Спірс погодився з вимогою дочки та відмовився від опікунства.