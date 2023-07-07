Сполучені Штати Америки оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад 500 млн. доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння.

Про це повідомляє на брифінгу заступник голови Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

У рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна отримає:

додаткові ракети для ЗРК Patriot;

ракети AIM-7 для ППО;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

31 155-мм гаубицю;

155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні боєприпаси DPICM, та 105-мм снаряди;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

обладнання для розмінування;

ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні літальні апарати Penguin;

27 тактичних машин для евакуації техніки;

10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;

стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;

запасні частини та інше польове обладнання.

Касетні боєприпаси - що відомо

Це тип бойового припасу, при розриві якого викидаються так звані суббоєприпаси (меншого розміру). Зазвичай вони застосовуються для знищення особового складу та техніки противника. Можуть використовуватися для руйнування злітно-посадкових смуг та ліній електропередач.

Касетні боєприпаси заборонені відповідною міжнародною конвенцією від травня 2008 року. Станом на 2022 рік до неї приєдналися 123 країни. Ані США, ані Україна, ані, тим більше, росія не є підписантами цього документа.