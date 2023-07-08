500 днів повномасштабної війни: Зеленський приїхав на острів Зміїний [ Редагувати ]
Сьогодні, 8 липня, 500 днів повномасштабної війни росії проти України. Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний.
"Зміїний. Вільний острів вільної України. Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни", - написав Володимир Зеленський в Telegram.
Зеленський подякував усім, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі.
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